Cidades Ex-vereador de Aloândia é preso por tráfico de drogas em Itumbiara, no Sul de Goiás De acordo com a Polícia Civil de Goiás, dois tabletes e três pedras de crack foram encontrados no caminhão utilizado pelo suspeito para transportar materiais de construção. Preso ainda não possui defesa, diz irmão

Um ex-vereador do município de Aloândia, no Sul do Estado, foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite da última quarta-feira (9), em Itumbiara, na mesma região. Segundo a Polícia Civil (PC) de Goiás, Alcione Furtado de Mendonça, de 40 anos, transportou uma carga de tijolos até o município e, no retorno a Aloândia, levaria crack para vender a usuários de drogas. A...