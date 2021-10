Cidades Ex-soldado da Força Nacional é condenado a 17 anos de prisão por matar namorada em Jataí Crime aconteceu em maio de 2019 quando o ex-militar estava de folga em Jataí com a namorada

O ex-soldado da Força Nacional Segurança Pública Josimar Pereira Silva foi a júri popular no Tribunal de Justiça de Jataí nesta quinta-feira (7). Josimar foi condenado a 17 anos de prisão pela morte da namorada Nathalia Lima Costa, de 25 anos, em Jataí, no sudoeste de Goiás. O juiz Inácio Siqueira também considerou que a situação financeira do autor do crime não é precária ...