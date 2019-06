Cidades Ex-secretário de Meio Ambiente e Finanças de Aruanã morre aos 86 anos O corpo de Luiz de Camargo Costa será sepultado em Goiânia

O ex-secretário de Finanças e Meio Ambiente de Aruanã, o comerciante Luiz de Camargo Costa, conhecido como Luiz Ossada, de 86 anos, morreu nesta quinta-feira (06), no dia do seu aniversário. A causa da morte ainda não foi revelada. O sepultamento será em Goiânia, mas o local ainda não foi divulgado. No perfil da Prefeitura de Aruanã no Facebook diz que Costa "...