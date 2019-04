Vida Urbana Ex-primeira dama de Itaberaí é agredida durante assalto dentro de casa; veja vídeo Imagens de câmeras de segurança mostram dois homens passando em frente à residência momentos antes do crime

Atualizada às 12h17. A ex-primeira dama de Itaberaí, Elenir Soares, de 71 anos, foi agredida durante um assalto em sua casa, na madrugada deste domingo (7), no município localizado na região Noroeste do Estado. Imagens de câmeras de segurança registraram dois homens passando em frente à residência momentos antes do crime. A filha de Elenir e ex-prefeita da c...