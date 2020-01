Cidades Ex-presidente do Pros suspeito de agredir filha se nega a depor e polícia encerrará investigação Eurípedes de Macedo Júnior seria ouvido nesta segunda-feira (13) mas teria alegado que tinha compromissos; delegado do caso aguarda agora cópias do exame de corpo de delito feito pela vítima para encerrar inquérito

A Polícia Civil vai encerrar as investigações das supostas agressões do ex-presidente nacional do Partido Republicano da Ordem Social (Pros), Eurípedes de Macedo Júnior, contra a filha, sem ouvir o suspeito. O depoimento dele estava previsto para esta tarde de segunda-feira (13), em Planaltina, no Entorno do Distrito Federal, no entanto, o político ligou para o delegado do caso...