Cidades Ex-presidente do Pros suspeito de agredir filha deve prestar depoimento em Planaltina nesta segunda Eurípedes de Macedo Júnior é suspeito de chutar, mordes e dar socos na filha durante uma discussão

O ex-presidente nacional do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), Eurípedes de Macedo Júnior, suspeito de agredir a própria filha, deve prestar depoimento, na tarde desta segunda-feira (13). O político será ouvido pelo delegado Cristiomário Medeiros, em Planaltina, no Entorno do Distrito Federal. Segundo o registro na polícia, na tarde da última quarta-feira (...