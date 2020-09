Cidades Ex-presidente do Ipasgo tem Covid-19 detectada pela 2ª vez Em maio, Sílvio Fernandes testou positivo para a doença, mas foi assintomático. Agora, após 114 dias, ele teve febre, prostração e baixa saturação de oxigênio

O ex-presidente do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás (Ipasgo) e atual diretor técnico da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado (Codego), Sílvio Fernandes, teve detectada a Covid-19 em seu organismo pela segunda vez em um intervalo superior a cem dias. E desta vez, segundo o próprio, a doença se manifestou de maneira pior. ...