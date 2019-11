Cidades Ex-presidente do Detran é multado por contratação direta indevida feita em 2015 Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) entendeu que contrato firmado naquele ano partiu de uma “emergência fabricada”. Defesa afirma que empresa foi contratada de forma regular, por meio de processo licitatório

O Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) decidiu que o procurador do Estado e ex-presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) João Furtado de Mendonça Neto e dois ex-pregoeiros devem ser multados por uma contratação direta indevida ocorrida em 2015. O TCE-GO entendeu que uma “emergência fabricada” levou ao acordo. Naquele ano, a empr...