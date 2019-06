Cidades Ex-presidente de instituição filantrópica espírita é investigado pelo MP de Inhumas Motivo da ação é para apurar indícios de desvio de recursos da Sociedade Espírita Casa do Caminho por parte de seu ex-presidente, o qual não foi nominado pelo MP

Na manhã desta quarta-feira (5), o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), com o apoio da Polícia Civil de Inhumas, cumpriu um mandado de busca e apreensão no escritório da empresa Elite Contabilidade na cidade, localizada a 35 quilômetros de Goiânia. O motivo da ação é para apurar indícios de desvio de recursos da Sociedade Espírita Casa do Caminho por parte d...