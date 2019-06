Cidades Ex-PMs são mortos em ação policial em Abadiânia Três ex-policiais são suspeitos de integrar quadrilha de roubo a propriedades rurais. Corporação diz que houve confronto na zona rural do município com equipe do CPE

Um sargento da corporação foi preso suspeito de envolvimento com o grupo e encaminhado à delegacia de Abadiânia e à Corregedoria da PM. De acordo com a PM, só foi constatado que se tratavam de ex-policiais militares e um policial da ativa após a ação. Os três ex-policiais atingidos durante a ocorrência morreram no local. A PM não informou as zidentidades dos morto...