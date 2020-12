Cidades Ex-parceiro de Carlinhos Cachoeira vira réu por liderar grupo que controla jogatina em Goiânia Justiça acata denúncia contra empresário que foi investigado na Operação Monte Carlo e na CPMI do Cachoeira, em 2012, e teve condenações em conjunto com o contraventor goiano em 2015 e 2017. De acordo com MP-GO, Arnaldo Rubio Júnior seguia explorando cassinos clandestinos na capital e no Entorno do DF.

A Justiça acatou denúncia contra 41 pessoas por associação criminosa e lavagem de dinheiro proveniente de jogos de azar ilegais, entre elas o suposto líder do grupo, Arnaldo Rubio Júnior, cuja empresa envolvida é a mesma que foi investigada durante a CPMI do Cachoeira, no Congresso Nacional, em 2012, consequência política da Operação Monte Carlo, deflagrada no mesmo a...