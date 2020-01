Cidades Ex-mulher do sertanejo Agnaldo Moraes confessa ter atirado contra ele no interior de Goiás Mulher foi ouvida pela Polícia Civil de Jataí na manhã desta quarta-feira (8) e responderá por tentativa de homicídio; cantor continua internado em estado grave

A ex-mulher do cantor Agnaldo Moraes confessou ser a autora do disparo que atingiu o sertanejo, na última terça-feira (7). Durante o depoimento, com cerca de duas horas, dado a Polícia Civil de Jataí, na manhã desta quarta-feira (8), Lilian de Castro, de 40 anos, contou que usou um revólver que estaria guardado no carro para balear o cantor depois de encontrá-lo por ...