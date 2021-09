Cidades Ex-ministros da Saúde pedem recriação de comissão para controle do tabaco Luiz Henrique Mandetta, Alexandre Padilha, José Serra, assinaram o documento

Os ex-ministros da Saúde Luiz Henrique Mandetta, Alexandre Padilha, José Serra e José Gomes Temporão assinam um manifesto pedindo ao atual gestor da pasta, Marcelo Queiroga, a reconstituição da Comissão Nacional para Implementação da Conicq (Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco). "Os avanços que o Brasil obteve no controle do tabaco nos últimos anos, reconh...