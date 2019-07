Cidades Ex-jogador do Goiás morto a tiros em Valparaíso de Goiás é enterrado em Taguatinga Policial militar é principal suspeito do crime que será investigado pela Polícia Civil

O jogador de futebol Leandro Augusto Santos Soares, de 18 anos, foi enterrado na tarde deste sábado (6). O jovem foi assassinado a tiros na manhã desta sexta-feira (5) em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF) e o principal suspeito do crime é um Policial Militar da cidade. Leandro chegou a ser socorrido, foi encaminhado a um hospital, mas não resistiu a...