Cidades Ex-governador de Goiás, Helenês Candido consegue vaga de UTI em Caldas Novas Como divulgado anteriormente pelo O POPULAR, o estado de saúde de Helenês é gravíssimo, ele permanece entubado

O ex-governador do Estado de Goiás, Helenês Candido, de 86 anos, foi transferido no início da noite desta quarta-feira (17) para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no Hospital Nossa Senhora Aparecida, em Caldas Novas. Após complicações da Covid-19, o ex-político aguardava um leito de UTI no Hospital de Campanha de Santa Helena de Goiás. Como divulgado anteri...