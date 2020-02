Cidades Ex-gerente do Observatório da Segurança Pública nega manipulação de dados em Goiás Tenente-coronel Geyson Borba, que esteve à frente da central de análise de estatística por 8 anos e meio, contrapõe informações da Secretaria de Segurança Pública

O ex-gerente do Observatório da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás (SSP-GO), tenente-coronel da PM Geyson Alves Borba, nega que tenha havido qualquer manipulação de dados de homicídio em 2018. “Não existe possibilidade de adulteração de dados de maneira a manipular de forma clandestina as estatísticas. O que pode ocorrer é registro errado, o qual é corrig...