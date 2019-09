Cidades Ex-diretores da Avestruz Master são detidos e vão cumprir pena em regime semiaberto Os três empresários são indiciados por crime contra o sistema financeiro nacional

Atualizado ás 18h30 Três ex-diretores da Avestruz Master foram presos por crime contra o sistema financeiro nacional, previsto nos artigos 6º e 7º, inciso II, da Lei nº 7.492/86. As penas serão cumpridas em regime inicial semiaberto, segundo determinação do juiz federal Rafael Ângelo Slomp. Jerson Maciel da Silva Júnior que atuava como ex-diretor co...