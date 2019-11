Cidades Ex-diretor nega busca pessoal em colégio, na cidade de Goiás, e agradece a “apoio incondicional” Gestor educacional publica mensagem em que diz que não houve falha em procura por drogas em colégio. Pais fizeram denúncia no Conselho Tutelar

Ex-diretor do Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás (CEPMG), unidade João Augusto Perillo, na cidade de Goiás, o major PM Neosil Vicente Ferreira se manifestou pela primeira vez após o episódio denunciado por alunos do 9º ano do ensino fundamental no dia 18 de outubro de que teriam sido submetidos a uma revista “constrangedora e vexatória” no interior de um banheiro ...