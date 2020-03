Cidades Ex-detento é preso por arremessar drogas no interior de presídio de Santo Antônio do Descoberto De acordo com a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), 29 porções de substância análoga a maconha foram identificadas no pátio onde ocorre o banho de sol. Suspeito foi conduzido à delegacia do município

Um jovem, de 20 anos, foi preso por suspeita de arremessar drogas no interior da unidade prisional de Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do Distrito Federal (DF), na manhã deste domingo (29). De acordo com a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), trata-se de um ex-detento, que cumpriu pena no presídio em 2017. Segundo o órgão, agentes prisio...