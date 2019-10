Cidades Ex-deputado Domingos Brazão “arquitetou” assassinato de Marielle Franco, aponta PGR Ele e outros quatro investigados também teriam participado de um suposto esquema de obstrução da investigação do atentado com a difusão de notícias falsas

A ex-procuradora geral da República Raquel Dodge, denunciou, antes de deixar o cargo, em 17 de setembro, o ex-deputado e conselheiro afastado do TCE-RJ (Tribunal de Contas do Rio de Janeiro) Domingos Brazão como o “arquiteto” do homicídio da vereadora Marielle Franco (Psol), assassinada em 14 de março do ano passado. Na ocasião, o motorista da vereadora, Anderson Gomes, t...