Cidades Ex-deputado de Goiatuba se recupera da Covid-19 e tem alta de hospital em Itumbiara Saburo Hayasaki, que foi deputado entre 1991 e 1995 teve alta na sexta. Ele e mais oito pacientes saíram do Hospital Regional de Itumbiara São Marcos depois de tratamento

O ex-deputado estadual Saburo Hayasaki, conhecido como Buró, 77 anos, recebeu alta médica na última sexta-feira, 21, após ser internado no Hospital Regional de Itumbiara São Marcos para tratamento contra a Covid-19. Ele vai seguir em casa com a fase final da recuperação. Além do político, que teve mandato pelo PDC de Goiatuba, outros oito pacientes também receberam a...