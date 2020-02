Cidades Exército se junta à mesa de negociações para encerrar greve de PMs no Ceará Com a crise na segurança pública, os últimos dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública registram 170 assassinatos desde o início dos motins dos policiais

O Exército vai acompanhar as negociações do governo do Ceará para tentar colocar fim à greve dos policiais militares, que completa uma semana nesta quarta-feira, 26. Os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário formaram uma Comissão com representantes de cada poder, com a participação do Ministério Público do estado e acompanhamento do Exército Brasileiro, com o objet...