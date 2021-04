Cidades Exército reforça trabalho da Prefeitura de Goiânia na vacinação contra a Covid-19 75 militares auxiliarão no atendimento à população no drive-thru do Estádio Serra Dourada

O Comando de Operações Especiais (COpEsp), do Exército Brasileiro, em Goiânia, disponibilizará 75 militares para auxiliar na campanha de vacinação contra a Covid-19 na capital. O remanejamento ocorreu após um pedido da Prefeitura. Serão três equipes, cada uma com 25 pessoas, que vão se revezar no atendimento à população no drive-thru do Estádio Serra D...