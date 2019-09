Cidades Exército prende garimpeiros em unidades de conservação do Amazonas Na ação foram apreendidos nove celulares, um detector de metais, duas motosserras, um rádio amador, uma balança para pesagem e uma espingarda Cal 20 com sete cartuchos

O Exército deteve dez pessoas supostamente envolvidas com a exploração de garimpos ilegais em três da Unidade de Conservação Campos Amazônicos, no sul do Estado do Amazonas. Todos foram conduzidos à sede da Polícia Federal em Rondônia. A ação faz parte da Operação Verde Brasil. Conforme nota da 17ª Brigada de Infantaria de Selva, foram apreendidos na ação “nove ...