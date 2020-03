A secretária municipal de Saúde de Goiânia, Fátima Mrué, pediu, na manhã desta segunda-feira (16), que pacientes se dirijam às unidades básicas de saúde e deixem as unidades de urgência e emergência para períodos noturnos ou finais de semana. A medida, segundo a secretária, tem como objetivo evitar grandes aglomerações de pessoas que pode facilitar a propagação no novo coronavírus.

Fátima garante que todas as equipes, incluindo as de atenção básica, foram capacitadas para atender possíveis casos do novo vírus. Segundo ela, desde o início de fevereiro, quando o Ministério da Saúde anunciou as primeiras medidas, 144 capacitações foram realizadas e incluem profissionais das 81 unidades de atenção básica da capital.

“Das 81 unidades de atenção básica, 61 funcionam até 19 horas ou depois disso. A unidade de urgência que são Cais, Ciams e Upas devem ser a segunda opção. Deixem esses locais de urgência para a noite ou finais de semana, quando as unidades básicas não estarão funcionando”, completou Fátima Mrué.