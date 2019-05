Vida Urbana Eventos voltam a preocupar uso da Praça Cívica em Goiânia Grandes ocupações em área tombada são retomadas e órgãos se movimentam para analisar aprovações. No dia 1º, encontro evangélico reuniu mais de 100 mil pessoas no local

Os cuidados com a manutenção da Praça Cívica após a revitalização feita no local em 2015 voltaram a chamar a atenção após a Marcha para Jesus ocorrida no último dia 1º. Isso porque a quantidade de pessoas no local teria sido acima do permitido. Em novembro do ano passado, a Prefeitura publicou decreto estabelecendo regras para a realização de eventos no local, após par...