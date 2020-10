Cidades Eventos de negócios são liberados em Goiânia a partir da próxima semana A decisão foi tomada em reunião do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COE) no início da tarde desta quinta-feira (8)

Os eventos de negócios estarão novamente liberados em Goiânia a partir da próxima semana. A decisão foi tomada em reunião extraordinária do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COE) no início da tarde desta quinta-feira (8). O superintendente de Vigilância em Saúde de Goiânia, Yves Mauro Ternes, explica que ainda nesta semana deve ser publicada uma no...