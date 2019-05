Vida Urbana Evento sobre cuidados com a pele em Goiânia tem foco em transgêneros Curso no 31º Congresso Brasileiro de Cirurgia Dermatológica teve objetivo de mostrar a importância de oferecer atendimento específico e digno a essa parcela da população

Encerrando neste sábado (4) em Goiânia, o 31º Congresso Brasileiro de Cirurgia Dermatológica, que reúne 2,3 mil profissionais médicos, discutiu de forma inédita as questões que envolvem o atendimento de pessoas transgêneros. Especialistas na área mostraram que o tratamento adequado e digno pode evitar as consequências danosas do uso clandestino de hormônios e de produtos d...