Cidades "Evento que aconteceu é terrível, mas os fatos serão apurados", diz Moro sobre morte de Agatha Félix Durante coletiva de imprensa em Goiânia, o Ministro da Justiça e Segurança Pública procurou fugir do tema, mas respondeu sobre falecimento da menina de apenas oito anos, morta no Rio de Janeiro

O Ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro, buscou se esquivar durante coletiva de imprensa em Goiânia, nesta segunda-feira (23), ao ser questionado sobre a morte da menina de 8 anos, Ágatha Félix, morta no Conjunto de Favelas do Alemão, no Rio de Janeiro. Com três perguntas sobre o tema resolveu se pronunciar. “Vamos esclarecer assim o evento que aconteceu...