Cidades Evento para adoção faz jovens desfilarem em shopping e recebe críticas de internautas A ação tinha por objetivo dar visibilidade para crianças e adolescentes de 4 a 17 anos que aguardam por uma família em abrigos

Um evento chamado Adoção na Passarela, realizado na terça-feira, 21, no Pantanal Shopping, da capital matogrossense Cuiabá, está gerando polêmica nas redes sociais. A ação foi organizada pela Comissão de Infância e Juventude (CIJ) da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do Mato Grosso e pela Associação Mato-grossense de Pesquisa e Apoio à Adoç...