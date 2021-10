A Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH) de Goiás, realiza, neste sábado (14), o ABRH na Praça, evento totalmente on-line que irá oferecer 3 mil vagas de emprego, além de cursos preparatórios. Esta é a 10ª edição do projeto, sendo a 2ª na versão digital, em que as empresas associadas disponibilizam vagas abertas à sociedade de forma gratuita.

Os interessados poderão cadastrar o currículo no site da associação. As inscrições nos cursos já estão abertas e as vagas são ilimitadas. Já as lives serão transmitidas de segunda a quinta-feira, às 17h, no site da ABRH-GO.

Confira a programação:

12 de outubro

Seleção presencial e virtual, como se preparar! - Bruna Reis e César Victor.

13 de outubro

A importância da comunicação no processo seletivo - Luiz Augusto e Poliana Derossi.

14 de outubro

Diversidade e inclusão. vencendo barreiras - Patrícia Souza Oliveira, Maria Clara Carvalho e Arnaldo Bastos Neto.