Cidades Evento em Brasília, do qual Rodrigo Maia participou, é cancelado por suspeita de coronavírus A presidente do Todos pela Educação, anfitriã do evento, pode estar com a doença. Palestras reuniram diversos deputados, senadores, secretários de educação e professores do País todo. Doria participaria hoje

Um evento em Brasília do Todos Pela Educação, do qual participaram o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, foi cancelado na manhã desta terça-feira (10) porque a presidente da ONG, Priscila Cruz, está com suspeita de infecção do coronavírus. ...