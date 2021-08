Cidades Evento celebra dia Nacional da Visibilidade Lésbica, em Goiânia, neste domingo A data foi estabelecida após o primeiro Seminário Nacional de Lésbicas

No dia 29 de agosto, às 17h na Rua do Lazer, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas de Goiânia irá promover um evento para celebrar o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. O evento contará com a presença de mulheres que vão discutir temas atuais da comunidade. A Superintendência LGBTQIA+ diz que busca mostrar mais a vivência de mulher...