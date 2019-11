Cidades Evento é cancelado por falta de alvará no Mercado da 74, em Goiânia A Polícia Militar foi chamada até o local para averiguar os fatos

O evento “Eletronikamente” que aconteceria na tarde deste domingo (17) no Mercado Popular da 74, no Centro de Goiânia, foi cancelado após uma denúncia de que não haveria alvará para realizar a festa. A Polícia Militar foi chamada até o local para averiguar os fatos. Em primeiro momento a informação foi de que seria uma briga generalizada no local, mas o CPU 38º Ba...