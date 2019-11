Cidades Evento é cancelado após denúncia de briga generalizada no Mercado da 74, em Goiânia A assessoria da Polícia Militar informou ao POPULAR que algumas pessoas teriam notado a confusão e chamado a polícia para o local

O evento “Eletronikamente” que aconteceria na tarde deste domingo (17) no Mercado Popular da 74, no Centro de Goiânia, foi cancelado após uma briga generalizada no local. A assessoria da Polícia Militar informou ao POPULAR que algumas pessoas teriam notado a confusão e chamado a polícia para o local. A CPU 38º Batalhão Militar disse ainda que o evento não teria ...