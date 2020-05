Cidades EUA devem impor restrições a voos do Brasil ainda hoje, diz assessor de Trump A medida de impedimento de viajantes está sendo aventada pelo governo dos Estados Unidos após o Brasil se tornar o segundo país com maior número de casos do mundo

Os Estados Unidos podem impor restrições a voos do Brasil ainda neste domingo, disse o conselheiro de Segurança Nacional do país, Robert O'Brien, em entrevista ao programa Face The Nation, da CBS, veiculada nesta manhã. "Acho que hoje teremos uma decisão com relação ao Brasil, assim como fizemos com o Reino Unido, a Europa e China. Esperamos que seja temporário, mas, d...