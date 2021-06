Cidades EUA congelam negociações na área ambiental, e Brasil teme retaliação econômica Com conversas técnicas paralisadas, governo monitora novas exigências em regime americano de importação

Quase dois meses após a Cúpula do Clima do presidente Joe Biden, as negociações sobre ambiente entre Brasil e Estados Unidos foram congeladas. A paralisação coincide com o aumento do desmatamento na Amazônia e a operação da Polícia Federal que atingiu o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A última reunião técnica entre negociadores das administrações Jair B...