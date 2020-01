Cidades EUA confirmam segundo caso de coronavírus e investigam 50 suspeitas paciente infectada é uma moradora de Chicago de mais de 60 anos que voltou de Wuhan, na China, em 13 de janeiro

Autoridades de saúde dos Estados Unidos confirmaram nesta sexta-feira, 24, o segundo caso de coronavírus no país. A paciente infectada é uma moradora de Chicago de mais de 60 anos que voltou de Wuhan, na China, em 13 de janeiro. Segundo a chefe do setor de saúde pública de Chicago, Allison Arwady, a mulher foi hospitalizada para evitar a disseminação do vírus e ...