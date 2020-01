Cidades “Eu vivia para elas”, afirma homem que perdeu mulher e filha Marido e irmã de gestante que foi atropelada quando atravessava a Avenida Independência com uma das filhas, de 4 anos, prestaram depoimento ontem

O marido e a irmã de Meiriany Ester Luiz Cotrim, de 28 anos, prestaram depoimento ontem (6) na Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict). O companheiro de Meiriany, Raul Rodrigues, de 28 anos, estava com a filha mais nova do casal, Sofia Luiz da Silva, de 2 anos, no colo, quando a mulher, que estava grávida de cinco meses de um menino, e a ...