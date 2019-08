Cidades “Eu tive ela para mim sozinha”, diz caçula de Cora Coralina Vicência Bretas relata detalhes da convivência familiar e revela material inédito da poetisa para ser publicado

A maior atração da comemoração do aniversário de 130 anos de Cora Coralina foi a presença da única filha viva da poetisa, a também escritora, Vicência Bretas Tahan. Bem humorada e com a língua afiada, ela fez diversas declarações em entrevistas, conversas e no palanque. Disse que o governador Ronaldo Caiado (DEM) era “bonito pra danar”, comentou a aparência da nova es...