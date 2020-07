Cidades “Eu sou inocente. Fizeram uma armação pra mim”, afirma padrasto de Danilo, preso pela DIH Reginaldo Lima Santos foi levado para Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH), mas diz que não sabe por que foi detido

Reginaldo Lima Santos, padrastro de Danilo de Sousa Silva, de 7 anos, que foi assassinado após desaparecer no Parque Santa Rita, em Goiânia, diz que é inocente. Ele foi preso na tarde desta sexta-feira (31) por envolvimento na morte do garoto e encaminhado à Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH), no Setor Cidade Jardim, em Goiânia. Na chegada, ele afirmou:...