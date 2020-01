Cidades “Eu quero ir até o final”, afirma pai de estudante que morreu em acidente na BR-153 Família de Raíssa e condutor do carro em que ela estava rebatem versão de motorista que é suspeito de ter causado acidente no último sábado

Os pais da estudante Raíssa Mikaelle Rosa Bueno, de 15 anos, que morreu em um acidente automobilístico na BR-153 no último sábado, dia 18, rebate as informações do motorista suspeito de ter causado a tragédia e diz que ele não prestou socorro às vítimas, como informado pela defesa. Segundo a família, ele teria tentado fugir do local, mas foi impedido por pessoas que est...