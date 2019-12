Cidades ‘Eu quero defender as federais’, afirma Abraham Weintraub O ministro da Educação participou de audiência pública na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira (11)

Durante audiência pública da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira (11) o ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse que quer “salvar” as universidades federais. “Eu quero defender as federais. Eu quero separar o joio do trigo”. A reunião durou cerca de seis horas e meia e a frase do ministro foi usada como resposta quando parlamentares da opo...