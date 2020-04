com informações da TV Anhanguera

Após 22 dias internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular, um bancário de Rio Verde, na Região Sudoeste de Goiás, recebeu alta nesta quarta-feira (15) e foi transferido para um quarto, onde continuará se recuperando da Covid-19. Antônio Fábio Pires, de 30 anos, teve complicações respiratórias por conta da doença. Ao deixar a UTI, ele foi aplaudido pelos profissionais do hospital e recebeu o carinho da mãe.

Na época da internação foi informado que Antônio não tinha viajado para fora do país recentemente e sua última viagem foi para Salvador (BA), durante o carnaval, mas pelo tempo, ele não estava com o coronavírus na época e também não foi contaminado na capital baiana. Ele foi o primeiro caso de transmissão comunitária na cidade. A informação foi confirmada pelo prefeito Paulo do Vale, durante coletiva.

Em boletim divulgado nesta quarta-feira, o prefeito explicou que o município registra 13 casos positivos, sendo que 7 desses casos já receberam alta e estão curados. Dois estão internados em leitos de UTI e 3 estão em isolamento hospitalar. A cidade já registra 1 morte pela doença e aguarda o resultado de 1 exame, a pessoa está em isolamento.