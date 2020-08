Cidades “Eu não estava preparado para as pessoas focarem no pior cenário”, diz pesquisador Thiago Rangel Biólogo da UFG que integra de grupo de trabalho que elaborou cenários da pandemia em Goiás acredita que poderia ter comunicado de maneira mais assertiva as projeções, mas reitera defesa da qualidade dos estudos realizados

Biólogo e pesquisador da Universidade Federal de Goiás (UFG) um dos responsáveis por estudos de projeções de Covid-19 no Estado explica porque as previsões mudam e diz que teria se comunicado diferente sobre o último estudo para evitar interpretações erradas Por que houve uma mudança das projeções de Covid-19 em Goiás de maio (nota técnica 3) para as...