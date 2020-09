Cidades Estuprador em série passa por audiência Procurado o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás informou que o processo corre em segredo de Justiça e por isso mais informações não podem ser repassadas.

É realizada, na manhã desta quinta-feira (17), a audiência de Wellington Ribeiro da Silva, de 52 anos, suspeito de praticar 54 estupros. Ele, que é considerado pela Polícia Civil como um dos maiores estupradores em série do Brasil, estava foragido desde 2013 e foi preso no último dia 12 de setembro de 2019. Procurado o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) informou que o processo corre em segredo de Justiça...