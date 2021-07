Cidades Estudo sobre Covid-19 publicado na revista The Lancet teve participação de pesquisadores goianos Trabalho foi conduzido pelo professor da Faculdade de Medicina da UFG Weimar Kunz Sebba Barroso e considerou os pacientes internados com a infecção pelo coronavírus que exigiam uso de oxigênio, mas sem a necessidade de ventilação mecânica

Um estudo realizado em parceria com instituições de diferentes países, e que teve a participação da Universidade Federal de Goiás (UFG) e do Hospital de Campanha para Enfrentamento do Coronavírus (HCamp) de Goiânia, foi publicado pela revista The Lancet, uma das mais prestigiadas publicações científicas do mundo. A pesquisa avaliou pessoas hospitalizadas com a Covid-19 e...