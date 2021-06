Cidades Estudo sem revisão tem falhas e não prova que uso de máscaras é ineficaz contra Covid-19 É enganosa publicação em site que afirma que o uso de máscaras faciais não é eficaz para prevenir casos de Covid-19. O texto se baseia em dados de um estudo em fase pré-print que não são suficientes para comprovar que o uso de máscaras é ineficaz como medida de combate à Covid-19. Especialistas ouvidos pelo Comprova apontam falhas na metodologia utilizada

