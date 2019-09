Cidades Estudo hídrico aponta futuro do abastecimento da Grande Goiânia Três afluentes do Meia Ponte deverão ter a construção de barragens para driblar crises no período de estiagem. Ribeirão Caldas terá sistema produtor de água

Um estudo hidrológico solicitado pela Saneago está mapeando alternativas a longo prazo no abastecimento de Goiânia. De acordo com o levantamento, o Ribeirão Caldas, entre a capital e Bela Vista de Goiás, deverá ser o terceiro grande sistema de água tratada da Região Metropolitana. A proposta também prevê um reforço no Sistema Meia Ponte diante das constantes crises enfrenta...