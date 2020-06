Cidades Estudo da UFG revela que reabertura de Caldas Novas representa risco de contaminação para turistas Projeção aponta aumento do novo coronavírus com retomada de atividades econômicas em municípios turísticos. Em Caldas Novas, chegada de viajantes pode ajudar a proliferar vírus para outras cidades

Estudo de pesquisadores da Universidade Federal de Goiás (UFG) prevê risco de contaminação de turistas com a reabertura de Caldas Novas. De acordo com projeção, aumento de casos e óbitos do novo coronavírus entre os moradores da cidade turística será provocado mais pela flexibilização das atividades econômicas e menos pela circulação de turistas. Decreto da prefeitura d...